Jean-François Heisser (3/5) : au coeur du répertoire : France, Allemagne, Espagne

Le pianiste et chef d’orchestre Jean-François Heisser évoque son parcours personnel et musical avec le pianiste et producteur Philippe Cassard.

Son actualité

A retrouver ici

Site officiel de Jean-François Heisser ici

Programmation musicale

♫ Camille Saint-Saëns

Allegro Vivace, extrait du 4ème Concerto op.44

Jean-François Heisser, piano

Orchestre Les Siècles, dir.François-Xavier Roth

Musicales Actes Sud

♫ Camille Saint-Saëns

"Hémiones, animaux véloces", extrait du Carnaval des Animaux

Jean-François Heisser et Viktoria Potznikova, pianos

Musifrance 2292-45772-2

♫ Paul Dukas

Premier mouvement "Modérément vite", de la Sonate en mi bémol mineur

Jean-François Heisser, piano

Harmonic Records 8824

♫ Ludwig van Beethoven

Bagatelle op.119 n°9

Jean-François Heisser, piano

Naïve 001

♫ Carl Maria von Weber

Finale, rondo, moderato e molto gracioso, de la Sonate n°2 op.39

Jean-François Heisser, piano

Praga Digitals PRD 250 247

♫ Franz Schubert

Thema (andantino) et Variations, extrait du Quintette D.667 "La Truite"

Jean-François Heisser, piano

Pavel Hula, violon

Joseph Kluson, alto

Michal Kanka, violoncelle

Jiri Hudec, contrebasse

Praga Digitals PRD 250 178

♫ Isaac Albéniz

Lavapies, extrait d'Ibéria

Alicia de Larrocha, piano (1973)

Decca SXL6 586/87