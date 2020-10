Jean-Claude Casadesus (2/5) : "C'est Wagner qui a décidé que je serais chef d'orchestre !"

Jean-Claude Casadesus découvre l'orchestre symphonique à l'âge de 12 ans, un soir où sa grand-mère l'emmène écouter les Concerts Colonne jouer la musique de Wagner. Sur les conseils de son cousin, le pianiste Robert Casadesus, il commence à étudier la percussion au Conservatoire de Paris.

Après avoir obtenu son premier prix au Conservatoire National Supérieur de Paris en 1959, Jean-Claude Casadesus est engagé comme timbalier solo à l'Orchestre des Concerts Colonne, par son directeur musical Pierre Dervaux. Il devient aussi musicien de studio, et accompagne en concert des chanteurs de variété comme Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Léo Ferré ou encore Jacques Brel.

Il raconte aussi sa rencontre avec le jazzman Lester Young, avec qui il se retrouve à jouer par hasard au Blue Note : « Il me dit "Oh ! Come with us, my friend !" Il m'entraîne, je monte sur l'estrade, et ça part ! J'ai joué deux morceaux avec Lester Young, la peur au ventre mais encouragé par ce merveilleux musicien. »

Programme musical

Richard Wagner, Le Vaisseau Fantôme - Ouverture

Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Forlane

Richard Wagner, Tannhäuser - Acte III : "O du mein holder abendstern" (air de Wolfram)

José Van Dam (baryton), Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Forlane

André Jolivet, Suite en concert pour flûte et percussion - 3. Hardiment

Jean-Pierre Rampal (flûte), Jean-Claude Casadesus, Jean-Pierre Drouet, Diego Masson, Jean-Charles François (percussion)

Warner Classics

Béla Bartok, Sonate pour deux pianos et percussion SZ 110 - Allegro non troppo

Geneviève Joy & Jacqueline Robin-Bonneau (pianos), Jean-Claude Casadesus & Jean-Pierre Drouet (percussion)

LP Guilde Internationale du disque

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 9 op. 125 - 2. Molto Vivace

Orchestre symphonique de la Session Internationale de Saint Céré, Jean-Claude Casadesus (direction)

LP Mondiodis

Lester Young, Lester Swings

BD Music

Sheila, L'école est finie

Remark