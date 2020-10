Jean-Claude Casadesus (1/5) : "Arthur Honegger m'a fait sauter sur ses genoux dans cette pièce"

Issu d’une véritable dynastie d’artistes, Jean-Claude Casadesus s’est imposé dans les années 80 comme l’un des plus formidables animateurs de la vie musicale française. Dans ce premier épisode, il évoque son grand-père Henri Casadesus, compositeur et pasticheur, qui "a parcouru le monde entier."

"A part un banquier et une infirmière, tout le monde est tombé dans la marmite !"

Jean-Claude Casadesus

Fils des comédiens Lucien Probst et Gisèle Casadesus, Jean-Claude Casadesus grandit dans les années 1930-40 entre le quartier de Montmartre à Paris et l’île de Ré, où la famille se réfugie pendant l'occupation allemande : "Je me souviens de maman les larmes aux yeux en voyant monter le drapeau nazi sur la mairie d'Ars-en-Ré." Il commence à étudier le violon, puis le piano : "J'écrivais des valses de Chopin à ma mère ! J'avais 12 ou 13 ans."

Programme musical

Paul Dukas, La Péri - Fanfare for La Péri

Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Naxos

Johann Christian Bach, Concerto pour violoncelle et orchestre en ut mineur - Allegro molto maestoso (arrangement Henri Casadesus)

Maurice Maréchal (violoncelle), Orchestre des Concerts Lamoureux, Eugène Bigot (direction)

78 tours - Columbia

Henri Casadesus, Concerto pour alto et orchestre en si mineur - Allegro molto

William Primrose (alto), Walter Goehr (direction)

78 tours - Columbia

Erik Satie, Trois morceaux en forme de poire pour piano à 4 mains - Lentement

Gaby & Robert Casadesus (piano)

Sony Classical

François Couperin, Le dodo ou l'amour au berceau

Jean Casadesus (piano)

EMI

Claude Debussy, La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre - Jeux de vagues

Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Harmonia Mundi

Darius Milhaud, Le Bœuf sur le toit op. 58 - Cinéma-symphonie sur des thèmes sud-américains

Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Naxos