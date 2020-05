James Conlon (2/5) : "J'ai découvert que la seule consolation, c'est la musique"

Après avoir assisté à une représentation de "La Traviata" par une troupe d'amateurs, James Conlon se passionne à 11 ans pour la musique classique et commence à apprendre le piano. Quelques années plus tard il décide de devenir chef d'orchestre, et intègre la New York City School of Music & Arts.

Le chef d'orchestre américain James Conlon en 1988, © Getty / Jean Pimentel/Kipa/Sygma