James Conlon (4/5) : "Les chanteurs doivent être des comédiens"

Le chef d'orchestre James Conlon revient sur ses années européennes, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam dès 1983, puis en tant que Directeur de la musique de la ville de Cologne à partir 1989. En 1996 il est nommé chef principal de l'Opéra national de Paris par Hugues Gall.

Rediffusion de l'émission du 9 janvier 2020.

Programme musical

Béla Bartok, Morceaux op. 12 Sz 51 - Preludio, pour orchestre

Orchestre philharmonique de Rotterdam, James Conlon (direction)

Erato 2292-45458-2

Ludwig van Beethoven, Egmont op. 84 : Ouverture

Orchestre du Gürzenich de Cologne, James Conlon (direction)

Chant du Monde LDC 2781142

Hector Berlioz, Symphonie fantastique op. 14 : Un bal

Orchestre national de France, James Conlon (direction)

Erato ECD 88 028

Igor Strvinsky, Le Rossignol - Acte II : Chanson du rossignol

Natalie Dessay, Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, James Conlon (direction)

EMI 5568742

Robert Nathaniel Dett, The Ordering of Moses - V. "And from a Burning Bush"

Cincinnati Symphony Orchestra, May Festival Chorus, James Conlon (direction)

Bridge Records (2016)

Gabriel Fauré, Requiem en ré mineur op. 48 - 4. Pie Jesu

Sumi Jo, Orchestre du Gürzenich de Cologne, James Conlon (direction)

Erato 8573-85772-2

Francis Poulenc, Concerto pour piano et orchestre FP 146 - Andante con moto

François-René Duchâble, Orchestre philharmonique de Rotterdam, James Conlon (direction)

Erato ECD 88140