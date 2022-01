Hopkinson Smith, luthiste (2/5)

Deuxième volet de nos entretiens avec le luthiste américain Hopkinson Smith. Ses voyages en Europe lui offre la chance de découvrir les instruments à cordes pincées. Retour sur son désir de s’y consacrer entièrement en commençant par l’apprentissage du luth.

Programmation musicale

Giulio Caccini

Belle rose porporine

Montserrat Figueras, soprano

Hopkinson Smith, théorbe

Robert Clancy, théorbe

Jordi Savall, basse de viole

Xenia Schindler, harpe

CD Harmonia Mundi

Ziad Rahbani

Baatilak

Fairouz, chant

CD We Want Sounds

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Bela Bartok

Sonate pour 2 pianos et percussions (Allegro ma non troppo)

The Boston Chamber Ensemble

CD Cambridge Records

John Johnson

Ward's repose - pour luth

Hopkinson Smith, luth

CD Naïve Records

Marin Marais

Suite n°7 en Sol Majeur "La guitare"

Jordi Savall, viole de gambe

Hopkinson Smith, luth

Ton Koopman, clavecin

CD Alia Vox

John Dowland

The earl of essex galliard

Julian Bream, luth

CD RCA

Emilio Pujol

Évocation cubaine (guajira)

Ida Presti, guitare

CD RCA