Hopkinson Smith, luthiste (1/5)

Premier volet de nos entretiens avec le luthiste américain Hopkinson Smith. Dès son plus jeune âge la musique est omniprésente. Il commence par l’apprentissage du piano. Plus tard, pour les besoins de la fanfare du lycée, il sera amené à jouer d’autres instruments : cor, trompette, guitare...

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Prélude pour luth en ut min BWV.999

Hopkinson Smith, luth

CD Astrée

Eldo Di Lazzaro

The woodpecker song

The Andrew Sisters

CD ASV CD AJA

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pauline Carton

La photographie

Pauline Carton, chant

CD Chansonphone

Louis de Caix d'Hervelois

Pièces de viole Livre I : Plainte

Jordi Savall, basse de viole

Ton Koopman, clavecin

Ariane Maurette, basse de viole

Hopkinson Smith, luth

CD Astrée

Les funérailles de J. F. Kennedy

Funérailles de John F. Kennedy retransmises en direct à la télévision américaine

et dans le monde entier le 25/11/1963.

Carlos Pedrell

Guitarreo

Andres Segovia, guitare

CD DGG

Traditionnel des Etats Unis

I saw a man at the close of day

New Lost City Ramblers

Mike Seeger et Tom Paley

CD Folkways Records