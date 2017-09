Hervé Niquet, « La Danse y a gagné à ce que je m’arrête » (2/5)

Le chef d'orchestre Hervé Niquet évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Clément Rochefort.

« Je ne me trouve jamais assez instruit, c’est ce qui m’incite à toujours me remettre au travail. »

Son actualité

Pour les 30 ans de son ensemble, Hervé Niquet convoque voix et 3D pour un opéra imaginaire à partir d’un florilège baroque.

« Un Opéra imaginaire » : création originale à partir d’airs et d’inédits d’opéras de Mondonville, Bertin de la Douée, Rameau, Campra, Dauvergne, Colin de Blamont, Francœur, Rebel, Marais, Leclair, Charpentier, Stuck, Destouches, Montéclair, Gervais, Royer, Lully.

Le samedi 14 octobre à 20:00 au Théâtre des Champs-Elysées

Programmation musicale

♫ Carl Maria von Weber

Invitation à la danse en Ré bémol majeur op. 65

Thierry de Brunhoff, piano

EMI 5852492

♫ Georges Auric

Le Trésor des Hollandais (générique)

♫ Léo Ferré

Paris Canaille

Zizi Jeanmaire, chant

Jean-Michel Defaye, direction

Pergola 450 082

♫ Georg Friedrich Haendel

Le Messie, version 1754 (Partie I, chœur « And the glory of the Lord »)

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Alpha 362

♫ Olivier Messiaen

Saint-François d’Assise (Les Stigmates, acte III, tableau 7)

Orchestre national du Théâtre de l’Opéra de Paris

Seiji Ozawa, direction

Cybelia CY 833/836

♫ Bobby Goldsboro

Tout au bout de l’amour

Mireille Mathieu

CAPITOL 0946 3397452 4

♫ Jean-Baptiste Lully

Psyché (Chœur « chantons les plaisirs charmants »)

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Erato 0927-44655-2

♫ Emmanuel Chabrier

Joyeuse marche

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Hervé Niquet, direction

Naxos 8.554248