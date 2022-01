Helmut Lachenmann, compositeur (1/5) : « J’ai lu Mein Kampf, annoté de commentaires ironiques de mon père ! »

Né en 1935, Helmut Lachenmann est profondément marqué par la guerre. Fils d’un pasteur érudit, sixième enfant d’une famille nombreuse, le jeune garçon est élevé dans une maison où la musique a toute sa place. Il connaît ses premiers essais de compositeur en écrivant pour un chœur de garçons.

Programmation musicale

Helmut Lachenmann

Tanzsuite mit Deutschlandlied, musique pour orchestre avec quatuor à cordes (1979-1980) – Section III – Gigue

Quatuor Arditti

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Olaf Henzold, direction

CD Disques Montaigne

Max Reger

Fugue en ut mineur

Jean-Baptiste Dupont, orgue

CD Hortus

Johann Sebastian Bach

Passion selon saint Matthieu – Première partie – Chœur « Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen (soprano in ripieno : « O Lamm Gottes »)

Arnold Schönberg Chor

Wiener Sängerknaben

Concentus musicus Wien

Nikolaus Harnoncourt, direction

CD Teldec

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 5 en ut mineur – IV. Finale

Berliner Philharmoniker

Wilhelm Furtwängler, direction

CD Deutsche Grammophon

Felix Mendelssohn

Lieder ohne Worte op. 102 – VI. Andante

Christoph Eschenbach, piano

CD Deutsche Grammophon

George Gershwin

Concerto in F (troisième mouvement)

Oscar Levant, piano

MGM Studio Orchestra BOF « An American in Paris »

CD Turner Classic Movies

