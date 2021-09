Gustavo Beytelmann, pianiste et compositeur (1/5) :

Gustavo Beytelmann nous parle des premières années de sa vie dans son village de Venado tuerto dans la pampa argentine ; une vie remplie de musique et de sons avec ses deux parents bons musiciens amateurs, de la radio et des orchestres de tango de passage …

Dans le monde qui était le mien, nous étions entourés de sons, la musique a décidé que que je serai musicien.

Programmation musicale

Enrique Cadicamo

Sigamos

Gustavo Beytelmann, piano

CD Manana

Morgan Lewis

How high is the moon

Campo Pupi & his orchestra

CD Tumbao

Horacio Salgan

A Fuego lento

Horacio Salgan & his orchestra

CD Mercury

Thelonious Monk

Crépuscule with Nellie

Thelonious Monk Quintet

CD Sam Records

Thelonious Monk

Four in one

Art Blakey : batterie

Al Mac Kibbon : contrebasse

Milt Jackson : vibraphone

Sahib Shihab : saxophone alto

CD Blue Note

A. Gobbi

A Orlando Goni

Orchestre d'Anibal Troilo

Anibl Troilo, bandonéon

CD RCA

Anselmo Aieta

Corralera

Gustavo Beytelmann, piano

CD Manana