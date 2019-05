George Benjamin (5) "Pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un avec qui je pouvais travailler"

George Benjamin explique aussi la difficulté d'écrire aujourd'hui pour l'opéra : "Un des problèmes que j'avais noté dans beaucoup d'opéras depuis 100 ans, c'est une rupture entre l'orchestre et la voix. (...) Sans revenir aux harmonies du passé, comment intégrer la voix humaine dans le tissu de l'orchestre ? (...) Pour que l'auditeur entende la connexion, et que la ligne mélodique du chant augmente le tissu harmonique de l'oeuvre".

Le compositeur et chef d'orchestre George Benjamin évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

George Benjamin, Dream of the song : "Gacela of marvellous love", pour contre-ténor chœur de femmes et orchestre

Bejun Mehta, Choeur de chambre néerlandais, Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, George Benjamin (direction)

George Benjamin, Into the little Hill - Interlude : "Why must the rats die mummy"

Anu Komsi, Hilary Summers, Ensemble Modern, Franck Ollu (direction)

George Benjamin, Into the little Hill : "Kill them they bite kill them they steal"

Anu Komsi, Hilary Summers, Ensemble Modern, Franck Ollu (direction)

George Benjamin, Written on skin - "Strip the cities of brick" (Partie I, Scène 1)

Bejun Mehta, Rebecca Jo Loeb, Allan Clayton, Orchestre de chambre Mahler George Benjamin (direction)

George Benjamin, Written on skin - "Woman alone night" (Partie I, Scène 6)

Bejun Mehta, Rebecca Jo Loeb, Allan Clayton, Orchestre de chambre Mahler George Benjamin (direction)

George Benjamin, Lessons in love & violence (extraits)

Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Gyula Orendt, Orchestre du Royal Opera House de Londres, George Benjamin (direction)

George Benjamin, Upon Silence : Verse II, pour mezzo-soprano et 5 violes

Sarah Breton, Sit Fast

George Benjamin, Palimpsests II

Ensemble Modern

Actualités :

La création française du dernier opéra de George Benjamin, Lessons in love and violence, est à voir et à entendre du 14 au 26 mai à l'Opéra de Lyon. L'opéra sera enregistré par France Musique et diffusé dans l'émission Dimanche à l'opéra.