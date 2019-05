George Benjamin (2/5) "J'étais fou de Berlioz à l'âge de 9 ans, fou de Debussy à 12 ans, de Berg à 14 ans..."

Le compositeur et chef d'orchestre George Benjamin évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

George Benjamin, Flight pour flûte

Michael Cox (flûte)

Nimbus NI 5964

George Benjamin, Viola, viola

Tabea Zimmermann & Antoine Tamestit (altos)

Nimbus NI 5713

Gustav Mahler, Symphonie n°2 en ut min "Résurrection" - Im Tempo des Scherzos

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer (direction)

Warner Classics 2564609029

Richard Wagner, Parsifal WWV 111 - Prélude (Acte I)

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer (direction)

EMI CDC 7472552

George Benjamin, Duet - pour piano et orchestre

Pierre-Laurent Aimard (piano), Orchestre de chambre Mahler, George Benjamin (direction)

Nimbus NI 5885/

Robert Schumann, 6 Fantaisie en Ut Maj op 17 - Langsam getragen durchweg leise zu halten

Alfred Brendel (piano)

Philips PHPS 462321-2

George Benjamin, Written on skin : "People are saying" (Partie II, Scène 7)

Allan Clayton, Rebecca Jo Loeb, Christopher Purves, Orchestre de chambre Mahler, George Benjamin (direction)

Nimbus NI 5885/6

Olivier Messiaen, Les Offrandes oubliées, méditation symphonique pour orchestre - Vif

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, George Benjamin (direction)

RCO Live RCO12004/12