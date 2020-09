Geoffroy Jourdain (4/5) : "Ce qui m'intéresse, c'est la voix en général"

Geoffroy Jourdain revient sur les différentes collaborations de son ensemble Les Cris de Paris avec le metteur en scène Benjamin Lazar, avec lequel il a développé une grande complicité, et "un intérêt commun pour le fait de dire "Je" à plusieurs."

Geoffroy Jourdain développe aussi une idée qui lui est chère, celle de l'interprète créateur, et que l'on retrouve dans les différents projets des Cris de Paris :

"Dans la musique classique, les interprètes sont souvent un peu prestataires. J'ai besoin de trouver un apaisement par rapport à la place qu'on occupe dans la société, et qui ne me plait pas du tout."

Il évoque enfin sa rencontre marquante avec le compositeur hongrois György Kurtag, et du projet d'enregistrer l'intégrale de son œuvre pour chœur a cappella, "un Everest".

Programme musical

Madonna, Hung up (arrangement pour chœur a cappella)

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Alpha 910

John Wilbye, Draw on, sweet night

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Harmonia Mundi 902298DI

Thierry Machuel, Nocturne

Le Jeune Chœur de Paris, Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain & Laurence Equilbey (direction)

Naïve V 4986

Luigi Rossi, Disperar di se stesso - V. Sparget sospiri, Cantate morale à 5 voix et basse continue

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Aparte AP059

Marco Stroppa, Perchè non riusciamo a vederla - Cris, appels et clameurs pour chœur et alto

Christophe Desjardins (alto), Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

NoMadMusic

György Kurtag, Jatekok - « Melody »

Marta & György Kurtag (piano)

BMC CD 129

Carlo Gesualdo, Mercè grido piangendo

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Harmonia Mundi 902298DI

Actualités :

Geoffroy Jourdain et l'ensemble vocal Les Cris de Paris participent à l'édition 2020 du Festival d'Ambronay :

Vendredi 2 octobre à 19h30 sur le parvis de l'Abbatiale d'Ambronay : Mash-Up, interlude musicalMash-Up est une Pièce polyphonique de Morgan Jourdain , où plusieurs chansons se superposent. Fondées sur des grilles d’accord communes à celles des chaconnes et passacailles baroques, ces chansons empruntées à toutes les générations forment un contrepoint nostalgique et humoristique dans lequel le public est invité à donner de la voix.

Samedi 3 octobre à 15h et 19h à l'Abbatiale d'Ambronay : Marc-Antoine Charpentier : Actéon, opéra en chantier En formation réduite, les musiciens (7 chanteurs et 8 instrumentistes) présentent un travail en cours, une étape dans la réalisation d'une production audiovisuelle. Mise en scène de Benjamin Lazar.