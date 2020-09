Geoffroy Jourdain (2/5) : "J'étais vraiment fasciné par cette musique !"

Après avoir obtenu son baccalauréat, Geoffroy Jourdain se rend à Paris et entame des études de musicologie à la Sorbonne. Il commence aussi à diriger le chœur des Petits chanteurs d'Epinal où il a fait ses débuts. Il intègre plus tard la classe de direction de chœur de Patrick Marco au CRR de Paris.

Geoffroy Jourdain raconte aussi ses premiers souvenirs de concerts à l'âge de 17 ans, lorsqu'il se rend à Strasbourg et à Metz pour écouter les œuvres de Pierre Boulez, Pascal Dusapin, ou encore Karlheinz Stockhausen. Il raconte avoir été particulièrement touché par une pièce électroacoustique de ce dernier, Le Chant des adolescents, donnée à l'Arsenal de Metz : "Un choc ! J'ai mis du temps à m'en remettre !"

A l'Université, c'est l'enseignement de l'ethnomusicologue Gilles Léothaud qui marque profondément et durablement le jeune homme. Il entame une maîtrise sur la musique du compositeur Antonio Lotti, et passe de nombreuses journées au département Musique de la BNF, rue de Louvois :

"J'adorais cet endroit ! Et puis il y avait William Christie à une table, Dominique Visse à une autre, j'étais fasciné ! Pour moi c'étaient des stars, d'ont j'écoutais les disques en rentrant."

Programme musical

Pascal Dusapin, Roméo et Juliette - « Le matin avant »

Groupe vocal de France, Orchestre symphonique du Rhin de Mulhouse, Luca Pfaff (direction)

Accord 472726-2

Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge pour sons fixés sur bande magnétique

Chrome Dreams CDCD5033

Jean-Sébastien Bach, Fantaisie chromatique et fugue pour clavecin en ré mineur BWV 903 - 1. Fantaisie

Scott Ross (clavecin)

Erato 190295458423/3

Henry Purcell, Welcome to all the pleasures Z 339

Les Cris de Paris, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 285

Chœur mixte Aka de Mongoumba,Diye

Chant du Monde CMX 3741010/12

Marc-Antoine Charpentier, Actéon - Ouverture

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMA 1901095

Luigi Rossi, O cecità del misero mortale

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMC 901091

Antonio Vivaldi, Credo en mi mineur RV 591 - « Credo in unum Deum »

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Ambronay AMY047

Actualités :

Geoffroy Jourdain et l'ensemble vocal Les Cris de Paris participent à l'édition 2020 du Festival d'Ambronay :

Vendredi 2 octobre à 19h30 sur le parvis de l'Abbatiale d'Ambronay : Mash-Up, interlude musicalMash-Up est une Pièce polyphonique de Morgan Jourdain , où plusieurs chansons se superposent. Fondées sur des grilles d’accord communes à celles des chaconnes et passacailles baroques, ces chansons empruntées à toutes les générations forment un contrepoint nostalgique et humoristique dans lequel le public est invité à donner de la voix.

