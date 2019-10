Gabriel Yared (5/5) : "C'est comme ça que je suis vraiment rentré dans le travail sur l'image"

Programme musical

Gabriel Yared, Nocturne

Extrait de la BO de L’Amant, 1991

Virgin 30948

Gabriel Yared, The English Patient

Academy of St Martin-in-the-Fields, Harry Rabinowitz (direction)

Extrait de la BO du Patient Anglais, 1996

Fantasy 16001-2

Gabriel Yared, Ripley

Extrait de la BO du Talentueux Mr Ripley, 1999

Sony 51337

George Gershwin / Ira Gershwin, Someone to Watch over Me

Yves Montand (voix)

Extrait de la BO de Beyond Therapy, 1987

Gabriel Yared, Adieu Bonaparte

Philharmonie de Paris, Michel Gassot (direction)

Extrait de la BO d’Adieu Bonaparte, 1985

CAM 800-141

Yasmina Joumblatt, Waddini Habibi (arrangements : Gabriel Yared)

Copie privée