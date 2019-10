Gabriel Yared (3/5) : "L'imaginaire est le matériau le plus essentiel pour un compositeur"

Programme musical

Françoise Hardy, J’écoute de la Musique Saoule (Gabriel Yared/Michel Jonasz)

Extrait de l’album J’Ecoute de la Musique Saoule, 1978

EMI 582445-2

Gabriel Yared, Prélude-Duo pour Violoncelle

Copie privée

Gilbert Bécaud, Over at the Frankenstein Place

Par Gilbert Bécaud, Pierre Delanoe, arrangements : Gabriel Yared (1974)

Extrait du coffret Anthologie 1953-2002

Parlophone 0190295960452/9

Mina, Il Giardini di Marzo (Lucio Battisti/Mogol)

Extrait de l’album Del mio meglio N°4, 1977

PDU 7462842

Johnny Halliday, Ouverture (Gilles Thibaut/Pierre Groscolas)

Extrait de l’album Hamlet, 1976

Mercury 5377060

Gabriel Yared, Publicité pour Shell

Copie privée

Gabriel Yared, Muezzin (Gabriel Yared/Michel Jonasz)

Extrait de l’album Toc Toc Toqué, 1979

RCA PL 37 332é

Actualités

Le film biographique sur Judy Garland : Judy de Rupert Goold, musique de Gabriel Yared, sera présenté le 7 novembre en Première nationale dans le cadre du sixième Festival du cinéma et musique de film de la Baule. Gabriel Yared est aussi l'invité d'honneur de cette édition 2019 du festival, avec un grand concert le 10 novembre. Le film sortira en salles le 15 janvier 2020.