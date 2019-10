Gabriel Yared (2/5) : "Toute la journée, je composais des musiques que je créais le soir au Number One"

"Me voilà au Brésil, à Rio de Janeiro qui est une ville magnifique, et je me dis que je ne veux pas rentrer au Liban."

Le Number One, une boite de nuit d'Ipanema, l'engage pour composer de la musique, et lui propose de réunir un petit groupe qui devra jouer ses compositions tous les soirs... "J'avais un saxophoniste, un tromboniste à piston, un batteur, un bassiste, et moi j'étais au piano... Et petit à petit, je me dis : ce pays je l'aime, cette musique je l'adore, j'ai envie de rester ici !"

Programme musical

Antonio Carlos Jobim, Brazil

Ary Barroso, arrgts : Eumir Deodato

Extrait de l’album Stone Flower, 1970

CTI RECORDS 5051742

Ivan Lins, Abre Alas

Ivan Lins, Vitor Martins

Extrait de l’album Abre Alas, 1974

Kardum 257

Henri Dutilleux, Métaboles - 1. Incantatoire pour orchestre

Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus (direction)

Extrait de l’album Dutilleux : Symphonie N°1-Métaboles-Les Citations, 2016

Naxos 8573746

Georges Costa, Gabriel Yared, Michel Costa, You Gave Me Oh Lord

Album Costa Yared Costa, 1973

Epic EPC 65371

Johnny Halliday / Sylvie Vartan, J’ai un Problème

J Renard/M Mallory, arrgts : Gabriel Yared)

Extrait de la compilation Anthologie de la Chanson Française, 1973

EPM Records S VC 110-1

Maurice Ravel, L’Enfant et les Sortilèges (extrait)

Gabriel Yared, A Short Tale

Extrait du ballet Shamrock, 1988

Les Disques du Crépuscule 854

Actualités

Le film biographique sur Judy Garland : Judy de Rupert Goold, musique de Gabriel Yared, sera présenté le 7 novembre en Première nationale dans le cadre du sixième Festival du cinéma et musique de film de la Baule.

Gabriel Yared est aussi l'invité d'honneur de cette édition 2019 du festival, avec un grand concert le 10 novembre.

Le film sortira en salles le 15 janvier 2020.