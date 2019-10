Gabriel Yared, compositeur (1/5) "mes premiers souvenirs remontent à la musique ; ce fut un émerveillement"

Il grandit à Beyrouth, dans un environnement "peu favorable à l'éveil musical", qu'il s'agisse de sa famille ou de son pensionnat jésuite. Puis, peu à peu, il découvre l'accordéon, et le piano : il déchiffre alors toutes les partitions qui lui tombent sous la main, pour comprendre, "comme un papillon qui passe d'une fleur à l'autre".

"Entre musique savante et musique populaire, je n'ai jamais pu dissocier les deux"

Programme musical

Fairouz, Ya Ghozayel

Extrait de l’album Fairouz Chante, 1960)

Voix de l'Orient

Jean Sébastien Bach, Invention n° 2 en ut mineur BWV 773

Glenn Gould (piano)

Extrait de l’album Bach, The Toccatas & Inventions, 1964

CBS M2K 42269/2

Olivier Messiaen, Apparition de l’Eglise Eternelle

Olivier Messiaen (orgue)

Extrait de l’album Messiaen par lui-même : Oeuvres pour Orgue, 1957

EMI 7674002

Marvin Gaye, What’s Going on

Extrait de l’album What’s Going on, 1971

Motown B0015552-02

Franz Liszt, Valse Oubliée n° 1 pour piano

Vladimir Horowitz (piano)

1951, extrait de l’album Encores

RCA GD 87755

Maurice Ravel, Miroirs, M. 43 - IV. Alborada del gracioso

Pierre-Laurent Aimard (piano)

Extrait de l’album Ravel : Concertos pour Piano-Miroirs, 2010

Deutsche Grammophon 4778770

Gabriel Yared, La Chanson d’Azur et Asnar

Souad Massi (chant)

Extrait de la BO d’Azur et Asnar, 2006

Naïve U 318125