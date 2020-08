Frédéric Lodéon (1/5) : "Je suis né dans la clinique du docteur Pinard"

Premier volet de notre entretien avec Frédéric Lodéon. Il nous parle de ses racines martiniquaises et de son enfance entre Paris et Saint-Omer. Il se découvre alors des passions comme la pêche et bien sûr la musique avec ses premiers cours de violoncelle auprès d’Albert Tetard.

Clément Rochefort et Frédéric Lodéon, © Radio France / Solal Mazeran