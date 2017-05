Frédéric Lodéon, retour aux racines (1/5).

« Je sens en moi comme une nostalgie, une mélancolie, mais j'ai voulu privilégier mon tempérament de bon vivant. Je l'ai voulu et je le suis devenu. Je pense toujours à ce que disait Menuhin de Rostropovitch : "Il y a chez lui une euphorie solidifiée." Je reprends la formule à mon compte. » (Frédéric Lodéon pour La Croix 2006)

Le violoncelliste, chef d'orchestre et homme de radio Frédéric Lodéon évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Clément Rochefort.

Actualité

►Retrouvez Frédéric Lodéon du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur France Musique dans l'émission Carrefour de Lodéon Acte 2

►Festival des Abbayes des Landes du 01 juin au 02 juillet. Frédéric Lodéon dirige l'orchestre du festival le 02 juillet à 18h

Programmation musicale

♫Maurice Vandair / Henri Bourtayre

Fleur de Paris, arrangement pour 12 violoncelles

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

(EMI)

♫Louis Moreau Gottschalk

Symphonie nº1 (ro 255) "nuit sous les tropiques" : Allegro moderato - pour orchestre

Orchestre de l'Opéra d'état de Vienne

Direction Igor Buketoff

(VOX PRIMA)

♫Olivier Messiaen

Quatuor pour la fin du temps : intermède - pour clarinette, violon, violoncelle et piano

Claude Desurmont, clarinette

Luben Yordanoff, violon

Albert Tetard, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

(Deutsche Grammophon)

♫Franz Schubert

Quintette en La Maj op posth 114 D 667 : Die Forelle : Thème et variations - pour violon alto violoncelle contrebasse et piano

Yo-Yo Ma, violoncelle

Emmanuel Ax, piano

Edgar Meyer, contrebasse

Rebecca Young, alto

Pamela Frank, violon

(Sony Classical)

♫Johann Sebastian Bach

Suite no. 1 in g major, BWV 1007 - I. Prelude (moderato)

Pablo Casals, violoncelle

(EMI)

♫Claude Debussy

Images live II : Poissons d'or

Jean-Efflam Bavouzet, piano

(Chandos)

♫George Gershwin

Porgy and Bess : Oh Lawd I'm on my way (Acte III Sc 3) Porgy et choeur

Orchestre de Chambre d'Europe

Choeur Arnold Schoenberg

Nenad Marinkovic, ténor

Jonathan Lemalu, baryton-basse (voix)

Isabelle Kabatu, soprano

Bibiana Nwobilo, soprano

Michael Forest, ténor

Rodney Clarke, baryton (voix)

Nikolaus Harnoncourt, direction

(RCA Red Seal - Sony)

♫Gabriel Fauré

Trio en ré min op 120 : Allegro ma non troppo / Pour piano violon et violoncelle

Jean Hubeau, piano

Raymond Gallois-Montbrun

André Navarra, violoncelle

(Erato)