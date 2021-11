Florence Malgoire, violoniste (5/5) : "Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n’avais pas la musique"

Parallèlement à son activité de 1er violon en free lance dans quelques ensembles choisis, Florence Malgoire prend son autonomie avec ses propres ensembles : Les Dominos et Les Nièces de Rameau. Elle monte aussi au pupitre de chef et devient en mai 2000 professeur de violon baroque à la HEM de Genève

Programmation musicale

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate n°14 en ré Majeur « Dieu a tant aimé le monde »

Les Dominos

Diretion et violon : Florence Malgoire

CD Psalmus

Johann Sebastian Bach

Concerto brandebourgeois n°2 en fa Majeur BWV.1047 (Allegro)

Gottfried von der Goltz, 1er violon

Freiburger Barockorchester

CD HMC

Friedrich Schwindl

Symphonie en mi bémol Majeur op. 10 n°3

Orchestre baroque de la Haute Ecole de Musique de Genève

Direction et violon : Florence Malgoire

CD Claves

François Couperin

La Visionnaire

Les Dominos

Direction et violon : Florence Malgoire

CD Ricercar

Jean-Philippe Rameau

Concert VI : La poule, pièces de clavecin en concerts

Les Dominos

Direction et violon : Florence Malgoire

CD Ricercar

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate pour violon et basse continue n°6 en ut mineur C 143 (Gavotte)

Emmanuelle Dauvin, violon et orgue

CD Hitasura

Marc-Antoine Charpentier

Sonate à 8 (Chaconne)

Les Dominos

Direction et violon : Florence Malgoire

CD Ricercar