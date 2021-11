Florence Malgoire, violoniste (4/5) : "William Christie, c'est l'exigence"

On se régalera de quelques anecdotes sur des souvenirs de croquignolesques tournées et de répétitions avec William Christie, dont Florence Malgoire est le 1er violon pendant 15 ans. Egalement, Florence évoque le souvenir de Jacques Merlet qu’elle a bien connu.

Programmation musicale

Richard Rodgers

This can’t be love

Stéphane Grappelli, violon

Eberhard Weber, contrebasse

Kenny Clare, batterie

Marc Hemmeler, piano

CD MPS

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (Duo Zima-Adario et chœur des Sauvages « Forêts paisibles » acte IV, Scène 6)

Claron McFadden, soprano

Nicolas Rivenq, baryton

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

CD Harmonia Mundi

François Couperin

Concert n°6 en si bémol Majeur (Air de diable, très vite)

Les Goûts réunis

Florence Malgoire (1er violon)

Les Talens lyriques

Direction : Christophe Rousset

CD Decca

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville

Sonate pour violon et clavecin n°5 op. 3 (Allegro)

Florence Malgoire, violon

Christophe Rousset, clavecin

CD Pierre Verany

Joseph Haydn

La Création (« Nun scheint in vollem Glanze der Himmel» 2ème partie, air de Raphaël)

Dietrich Henschel, baryton

Florence Malgoire, 1er violon

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

CD Virgin

Giovanni Battista Buonamente

Sonata pour 2 violons et basse-continue

Florence Malgoire et François Fernandez, violons

Suzy Napper, viole de gambe

Pierre Hantaï, clavecin.

Archive INA : extrait de l’émission Les Muses en dialogue (1981) de Jacques Merlet sur « La musique française et italienne du 17ème et du début du 18ème siècles »