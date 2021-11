Florence Malgoire, violoniste (2/5) : "Au concert il osait l’émotion !"

Florence Malgoire découvre le baroque sous la houlette de Sigiswald Kuijken au conservatoire de La Haye. Elle apprend à lire les traités, à pratiquer l’ornementation de manière historiquement informée et ne tarde pas à se faire embaucher dans l’ensemble de son père au festival de Saintes.

Programmation musicale

Henry Purcell

Three parts upon a ground Z.731

Capriccio Stravagante

Florence Maggiore, 1er violon

Direction : Skip Sempé

CD Sony

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonate n°6 en la majeur (Presto)

Les Dominos :

Florence Malgoire, violon

Guido Balestracci, viole de gambe

Blandine Rannou, clavecin

Jonathan Rubin, théorbe

CD Ricercar

Jean-Philippe Rameau

Concert II en sol, Pièces de clavecin en concerts "L'Agaçante"

Les Nièces de Rameau

Alice Piérot et Florence Malgoire, violons

Marianne Muller, basse de viole

Aline Zylberajch, clavecin

CD Accord

Georg Philipp Telemann

Suite en la mineur TYV 55 : d6 (Bourrée)

La Petite Bande

Direction et violon : Sigiswald Kuijken

CD Accent

Georg Friedrich Händel

Rinaldo HWV 7 : « Or la tomba in son festante », air de Rinaldo

Carolyn Watkinson, contralto

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy

Direction : Jean-Claude Malgoire

CD Sony

Jácopo Pèri

Lamento di iole

Montserrat Figueras, soprano

Ton Koopman, clavecin

CD Archiv Produktion