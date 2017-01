Felicity Lott, la Comtesse & la Duchesse (3/5)

► Actualités de Felicity Lott

•

- Parution de ses mémoires, Il nous faut de l’amour, coécrits avec le journaliste Olivier Bellamy (éditions Buchet-Chastel, novembre 2016).

- les 24 et 26 février 2017 au Musée Jacquemart-André (Paris) : Récital « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse »

avec Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano et Alain Carré, comédien

- le 10 mars 2017 à la Sorbonne (Paris) : Récital avec Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano

► Site internet de Felicity Lott

► Programmation musicale

♫ Richard Strauss

Capriccio

SWR Sinfonieorchester Stuttgart

Georges Prêtre, direction

FORLANE 268052

♫ Francis Poulenc

La voix humaine (extrait)

Felicity Lott, soprano

Orchestre de la Suisse Romande

Armin Jordan, direction

HARMONIA MUNDI HMC 901759

♫ Richard Strauss

Der Rosenkavalier (extrait)

Coro e orchestra di Vienna

Carlos Kleiber, direction

♫ Francis Poulenc et Guillaume Apollinaire

Bleuet

Felicity Lott, soprano

Pascal Rogé, piano

DECCA 58859-2

♫ Francis Poulenc

Tel jour telle nuit FP 86 : Une herbe pauvre FP 86 n°6, pour baryton et piano

Pierre Bernac, baryton

EMI CLASSICS 9721982

♫ Benjamin Britten

The turn of the screw : Many nouns it is we find (Acte I, scène 6), Les enfants & La gouvernante - The lesson

David Hemmings, chant

English Opera Group Orchestra

Benjamin Britten, direction

LONDON 425672-2

♫ Jacques Offenbach

La Grande Duchesse de Gérolstein (extrait)

Felicity Lott, soprano

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

VIRGIN CLASSICS 5457342