Felicity Lott, Cheltenham & Cole Porter (1/5)

► Actualités de Felicity Lott

•

- Parution de ses mémoires, Il nous faut de l’amour, coécrits avec le journaliste Olivier Bellamy (éditions Buchet-Chastel, novembre 2016).

- les 24 et 26 février 2017 au Musée Jacquemart-André (Paris) : Récital « Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse »

avec Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano

Alain Carré, comédien

- le 10 mars 2017 à la Sorbonne (Paris) : Récital avec Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano

► Site internet de Felicity Lott

► Programmation musicale

♫ Oscar Straus

Je ne suis pas ce que l'on pense

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

FORLANE UCD 16760

♫ Jacques Offenbach

La belle Hélène - Amours divins (Acte I), Air d'Hélène

Felicity Lott, soprano

Choeur des Musiciens du Louvre

Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

VIRGIN 5454772

♫ Arthur Sullivan

Coming home pour soprano mezzo soprano et piano

Felicity Lott, soprano

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson, piano

EMI 5742062

♫ Mozart

Sérénade nº13 en Sol Maj K 525 "Une petite musique de nuit" - I. Allegro

Orchestre de chambre I Musici

PHILIPS 410 606-2

♫ Cole Porter

You're the top

Cole Porter, Vince Giordano and The Nighthawks

BLUEBIRD 82876 62180 2

♫ Haydn Wood

Roses of Picardy

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

HYPERION CDA66937

♫ Henry Purcell

What can we poor females do Z 518, réduction pour soprano mezzo-soprano et piano

Felicity Lott, soprano

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson, piano

EMI 7544112