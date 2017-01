Enrique Mazzola, l'Orchestre national d'Île de France, le bel canto et la musique d'aujourd'hui... (4/5)

Le chef d'orchestre Enrique Mazzola revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Ses cinq disques de chevet :

► Son actualité :

Vendredi 3 mars 2017 à L'Opéra de Massy

Programme : Il Signor Bruschino de Rossini

Vendredi 10 mars 2017 à l'Opéra Royal de Versailles

Programme : Le Boléro de Ravel, Canteloube : Chants d'Auvergne

Dimanche 26 mars 2017 à La Philharmonie de Paris

Programme : American Stories (Bernstein, Copland)

Mercredi 17 mai 2017 au Centre des Bords de Marne à Le Perreux-sur-Marne

Programme : Stabat Mater de Rossini

Dimanche 21 mai 2017 à La Philharmonie de Paris

Programme : Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov

► Programmation musicale :

♫Anna Clyne

This midnight hour

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Philharmonie de Paris, Grande Salle. 19 novembre 2015)

♫Ivan Fedele

Times like that

Valentina Coladonato, soprano

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Auditorium de la Maison de la Radio, 11 février 2016)

♫Bruno Maderna

Serenata per un Satellite

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Auditorium de la Maison de la Radio, 11 février 2016)

♫Franz Schubert

Rosamunde Fürstin von Zypern op.26 D797

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Philharmonie de Paris, Grande Salle, 8 avril 2016)

♫Gaetano Donizetti

Don Pasquale

Ouverture

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

NoMadMusic NMM029 (2016)

♫Vincenzo Bellini

I puritani

Acte II - "O rendetemi la speme… Vien diletto, è in ciel la luna"

Olga Peretyatko, soprano

NDR Sinfonieorchester

Enrique Mazzola, direction

Sony Classical 8 88837 38592 3 (2013)

Emission réalisée par Marie Grout

Attachées de production Céline Tran Nouvelle et Marion Guillemet