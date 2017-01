Enrique Mazzola, années de classe (direction, composition...) (2/5)

Le chef d'orchestre Enrique Mazzola revient avec le producteur Stéphane Grant sur son parcours personnel et musical.

► Ses cinq disques de chevet :

► Son actualité :

Mardi 24 janvier 2017 à La Philharmonie de Paris

Programme : Princes des Neiges (Nelson, Grieg, Tchaïkovski)

Vendredi 3 mars 2017 à L'Opéra de Massy

Programme : Il Signor Bruschino de Rossini

Vendredi 10 mars 2017 à l'Opéra Royal de Versailles

Programme : Le Boléro de Ravel, Canteloube : Chants d'Auvergne

Dimanche 26 mars 2017 à La Philharmonie de Paris

Programme : American Stories (Bernstein, Copland)

Mercredi 17 mai 2017 au Centre des Bords de Marne à Le Perreux-sur-Marne

Programme : Stabat Mater de Rossini

Dimanche 21 mai 2017 à La Philharmonie de Paris

Programme : Shéhérazade de Nikolaï Rimski-Korsakov

► Programmation musicale :

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°6 en si mineur op.74 : 2ème mvt. Allegro con grazia

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Salle Pleyel, Paris. 6 décembre 2014)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Francesca da Rimini, op.32

Concertgebouw Orchestra

Bernard Haitink, direction

Decca 478 1429 (1972)

♫Giuseppe Verdi

Macbeth

Acte III - "Finché appelli" (Gran scena delle apparizioni)

Piero Cappuccilli, baryton

Massimo Bortolotti, voix

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 415 688-2 (1976)

♫Giacomo Puccini

La Bohème

Acte II - Extrait

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala di Milano

Carlos Kleiber, direction

Golden Melodram GM 5.0038 (Scala, 30 mars 1978)

♫Marco-Antonio Pérez-Ramirez

Atacama, concerto pour violon

Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon

Enrique Mazzola, direction

Accord 480 0823 (Montpellier, 2007)

♫Giacomo Puccini

Madama Butterfly

Acte II - "Oh eh ! Oh eh ! Oh eh !"

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, dir.Herbert von Karajan

Warner Classics 8 2564634099 6 (1955)

♫Marco Stroppa

Metabolai

Orchestre national d’Île-de-France

Enrique Mazzola, direction

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique. Auditorium de la Maison de la Radio, 11 février 2016)

