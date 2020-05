Enrico Rava (3/5) : "J'ai adoré Buenos Aires, sa musique, ses écrivains..."

Troisième volet de nos entretiens avec le trompettiste de jazz Enrico Rava.

Programme musical

Enrico Rava, Certi angoli segreti

Label Bleu LBLC 6594

Anibal Troïlo, Compadrita mia

RCA AVL-3678

Enrico Rava, Tango for Vasquez y Pepita

Label Bleu LBLC 6594

Roswell Rudd, Rosmani

Universal 014 801-2

Stefano Bollani et Enrico Rava, In search of Titine

ECM Records 173 7322

Enrico Rava et Joe Lovano, Interiors

ECM Records 774 2428