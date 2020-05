Enrico Rava (1/5) : "J'avais sept ans et j'étais vraiment fou de jazz !"

Né en 1939, Enrico Rava grandit à Milan dans un milieu petit-bourgeois. Il récupère un jour un vieux trombone, souffle dedans au hasard et se retrouve à jouer dans un groupe d'amateurs qui anime des soirées avec du jazz New Orleans. A 17 ans il assiste à un concert de Miles Davis, et c'est le choc !

Le trompettiste italien Enrico Rava en concert à Amterdam en janvier 1983, © Getty / Frans Schellekens / Redferns