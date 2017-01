Emmanuel Pahud, l'homme et l'artiste (5/5)

► Son actualité

• Crédits : Denis Felix /Warner Classics

► Programmation musicale

♫François Borne/orch.Raymond Meylan

Fantaisie brillante sur ‘Carmen’

Emmanuel Pahud, flûte

Rotterdam Philharmonic Orchestra, dir. Yannick Nézet-Séguin

EMI Classics 4 57814 2 (2009)

♫Maurice Emmanuel

Sonate op.11 pour flûte, clarinette et hautbois

I. Allegro con spirito

Emmanuel Pahud, flûte

Paul Meyer, clarinette

Eric Le Sage, piano

EMI Classics 55779482 (2001)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Quintette en sol majeur K285

II. Tempo di minuetto

Emmanuel Pahud, flûte

Christoph Poppen, violon

Hariolf Schlichtig, alto

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

EMI Classics 5568292 (1999)

♫Maurice Ravel

Daphnis et Chloé

3ème Partie - Pantomime (Extrait)

Emmanuel Pahud, flûte

Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle

CD non commercialisé (concert…)

♫Tore Takemitsu

Toward the Sea III

I. The night

Emmanuel Pahud, flûte

Mariko Anraku, harpe

EMI Classics 5577392 (2003)

♫Pierre Boulez

…explosante fixe…

Emmanuel Pahud, flûte

Marion Ralincourt, flûte

Sophie Cherrier, flûte

Membres de l’IRCAM

Berliner Philharmoniker, dir. Pierre Boulez

CD non commercialisé (Philharmonie de Berlin, 18 septembre 2010)

♫Carl Philipp Emanuel Bach

Concerto en ré mineur Wq 169

III. Allegro di molto

Emmanuel Pahud, flûte

Trevor Pinnock, clavecin et direction

Kammerakademie Postdam

Warner Classics 0825646276790 (2014)

Emission réalisée par Marie Grout

Attachée de production Céline Tran Nouvelle