Emmanuel Ceysson, harpiste (5/5) : "Dans le futur, j'aimerai transmettre"

Dix ans après son entrée à l'opéra de paris en 2006, Emmanuel Ceysson traverse l'Atlantique pour rejoindre New York. Il devient la première harpe solo de l'orchestre du Metropolitan Opera de New York.

Programmation musicale

Jean Cras

Suite en duo : 1. Préambule - pour flûte traversière et harpe

Frédéric Chatoux, flûte

Emmanuel Ceysson, harpe

CD NomadMusic

Georges Bizet

Les Pêcheurs de perles : Au fond du temple saint (Acte I) Duo Nadir Zurga

Roberto Alagana, ténor

Bryn Terfel, baryton

Orchestre du Metroplitan Opera de New York

Direction : James Levine

CD Deutsche Grammophon

Richard Strauss

Der Rosenkavalier : Marie Theres' hab' mir's gelobt (Acte III)

Trio Octavian, la maréchale et Sophie

Renée Fleming,

Heidi Grant-Murphy,

Anne Sofie von Otter,

Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Direction : James Levine

CD Deutsche Grammophon

Claude Debussy

Danse profane L 103 n°2 - pour harpe et orchestre à cordes

Emmanuel Ceysson, harpe

Orchestre National de Lyon

Direction : Jun Markl

CD Naxos

Carlos Salzedo

Morceaux op 28 : 1. Ballade - pour harpe

Emmanuel Ceysson, harpe

CD Aparte

Reinhold Glière

Concerto pour harpe op. 74

Emmanuel Ceysson, harpe

Orchestre Philharmonique Royal de Liège Wallonie Bruxelles

Direction : Christian Arming

Extrait duconcert donné le 24 novembre 2016 à la Salle Philharmonique de Liège.

