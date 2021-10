Elise Caron, chanteuse et comédienne (4/5) : "Jouer la comédie, c'est jouer juste ou pas"

Années 1980 toujours : Elise Caron a une vingtaine d'années, elle est mère d'une petite Gala. Vient la rencontre avec Michel Musseau, avec qui Elise Caron partage le goût du décalage et l'amour des langues imaginaires. Puis vient le jazz par le truchement d'un workshop d'Andy Emler.

A trente ans, Elise Caron est sollicitée pour chanter dans l'ONJ de Denis Badaut. Peu à peu germe dans son esprit l'idée d'écrire et de chanter ses propres chansons. En 1996 paraît l'album Le Rapatirole, musiques et textes d'Elise Caron. C'est le début d'un autre compagnonnage fructueux avec le pianiste Denis Chouillet. La poésie d'Elise Caron rencontre aussi à cette époque celle de Jacques Rebotier, aussi compositeur et performeur de ses propres textes...

Jouer la comédie, c'est jouer juste, ou pas ; ça a trait à la justesse de ton. C'est une musique. Et c'est l'esprit qui fait que c'est juste.

Programmation musicale

Luc Ferrari

La Leçon d’espagnol

Elise Caron, chant

Michel Musseau, voix

La Muse en Circuit, mai 1990

Archives INA

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Michel Musseau

La Discrète

Elise Caron, Voix

Archives Elise Caron

Michel Musseau

Kamasutra

Elise Caron, Voix

Archives Elise Caron

Denis Badault

(Un beau jour de printemps, si tu veux bien !)

Album : Bouquet Final (1994)

Elise Caron, voix

Orchestre National de Jazz

Direction : Denis Badault

CD Label Bleu

Elise Caron

La Belle au bois dormi

(Album : Le Rapatirole (1996)

Elise Caron, chant

Denis Chouillet, piano

CD Zelie Productions

Jacques Rebotier

Essais d’Incommunication

(Album : Sur mon coeur, sans les mains, sous les pieds, plus si affinités - LES POÉTIQUES 1996)

Elise Caron et Jacques Rebotier, voix

CD Radio France

Jacques Rebotier

Je préfère les fleurs

(Album : Sur mon coeur, sans les mains, sous les pieds, plus si affinités - LES POÉTIQUES 1996)

Elise Caron, voix

CD Radio France