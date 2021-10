Elise Caron, chanteuse et comédienne (5/5) : "Sur scène, quand on improvise, il y a parfois des ratés"

Quel enfant n'a pas été émerveillé par les Chansons pour les petites oreilles d'Elise Caron ? Ce spectacle-concert existe au disque depuis 2003. Il a tourné pendant plus de quinze ans.

Ces chansons, Elise Caron les a chantées devant un public confidentiel d'abord, puis dans des salles de plus en plus grandes. Ce répertoire a beaucoup évolué grâce aux enfants pour qui il a été imaginé. Humour et mélancolie s'insinuent dans ces chansons raffinées, trop raffinées parfois pour le goût de certains programmateurs ... Elise Caron tient bon ! Ces dernières années, tous les fils tissés par Elise Caron au fil du temps semblent se tisser à nouveau : le cinéma, avec le documentaire iranien No Land's Song, le théâtre avec David Lescot, l'improvisation en duo avec Edward Perraud, Joëlle Léandre, Andy Emler, la performance avec Jacques Rebotier, mais aussi le conte avec le quatuor Béla et l'Instant Donné , jusqu'à la mélodie, avec un superbe Sentimental récital, avec au piano toujours Denis Chouillet. A venir, un nouvel album de chansons !

Sur scène, quand on improvise, il y a parfois des ratés, des moments où l'on est à côté de soi. On le sait d'avance, avant le concert, mais souvent on reste dans sa peur alors qu'on devrait lâcher, revenir au "squelette" de la musique, comme dans un texte au théâtre.

Programmation musicale

Roberto Negro

Pivoine Shichifukujin

(Album : Loving Suite pour Birdy So)

Elise Caron, voix

Roberto Negro, piano & Federico Casagrande,

Théo Ceccaldi, Valentin Ceccaldi, Nicolas Bianco, Xavier Machault

CD l’Autre Distribution

Elise Caron

Bonjour

(Album : Chansons pour les petites oreilles)

Elise Caron, texte, musique, chant, flûte, piano

Christine Chazelle, piano & Michel Musseau, piano jouet, scie musicale

CD Chant du Monde

Elise Caron

Jacques a cent ans

(Album : Chansons pour les petites oreilles)

Elise Caron, texte, musique, chant, flûte, piano

Christine Chazelle, piano

Michel Musseau, piano jouet, scie musicale

Label : Chant du Monde

Karl Naegelen et Elise Caron

Papa ? Maman ? - Enfances-Pointillés

Création Mondiale - France Musique

Avec Elise Caron (voix, flûte)

Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin (piano), Aurélie Saraf (harpe), Pablo Tognan (violoncelle)

Création enregistrée le 31 mai 2021 / Salle Colonne

Elise Caron et Edward Perraud

Le rappeur Khalité prie

(Album : Bitter sweets (2009)

Elise Caron, voix, flûte, piano

Edward Perraud, batterie, électroniques

CD Quark records

Elise Caron et Edward Perraud

Under woman

(Album : Happy Collapse (2020)

Elise Caron, textes, voix, flûte

Edward Perraud : batterie, guitare, électroniques, claviers, harmonica

CD Quark Records

Claude Debussy

La chevelure (Chanson de Bilitis L 97)

Album : Sentimental Récital

Elise Caron, soprano

Denis Chouillet, piano

CD Le triton (2020)

Elise Caron

Les Oiseaux lésés

Elise Caron, voix, flûte, guitare

Denis Chouillet, piano

Album à paraître