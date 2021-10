in Elise Caron, chanteuse et comédienne (3/5) : "Je suis toujours allée vers ce qui est loin de la norme"

A 18 ans, Elise Caron entre en classe de chant au CNSMdP : passage éclair et orageux, en raison de sa double activité de chanteuse et comédienne qui lui fait manquer quelques cours...

De cette année dans l'institution, Elise Caron garde le souvenir d'heures passées seule dans une classe à jouer au piano quelques thèmes, qui surgiront plus tard dans ses chansons. Le saut dans l'inconnu au début des années 1980 s'accompagne de quelques rencontres fortes et décisives qui amènent Elise Caron du côté des musiques de création. C'est le début d'un compagnonnage avec le compositeur Bruno Gillet, puis avec Luc Ferrari grâce à David Jisse.

Je suis toujours allée vers ce qui est loin de la norme ou de ce qui se fait. Aujourd'hui, c'est peut-être pire encore, c'est comme ça !

Programmation musicale

Edward Perraud / Elise Caron

Nymphs and shepherds

(Album Bitter sweets)

Elise Caron & Edward Perraud

CD Quark Records

Henry Purcell

Nymphs and shepherds, air du 2ème berger Acte IV, extrait de The Libertine or the libertine destroyed Z.600

(Album : The unforgettable Cathy Berberian)

Cathy Berberian, voix

CD Classic Options

Johannes Brahms

Mädchenlied

Elise Caron, soprano

Bruno Gillet, piano

Archives Elise Caron 1990

Bruno Gillet

Tre Canti (n°2) (Album : Sentimental Recital)

Elise Caron, soprano

Denis Chouillet, piano

Album : Sentimental Recital

CD Le triton (2020)

Cathy Berberian

Stripsody

(Album : The many voices of Cathy Berberian)

Cathy Berberian, voix

CD Wergo (1970)

Elise Caron

Tit à Petit

(Album : Le Rapatirole)

Elise Caron, voix

Denis Chouillet : piano

CD Zelie Productions

Karl Naegelen / Elise Caron

Ladellor / Enfances-Pointillés

Elise Caron, voix, flûte

Ensemble Multilatérale :

Lise Baudoin, piano,

Aurélie Saraf, harpe,

Pablo Tognan, violoncelle,

Création enregistrée le 31 mai 2021 / Salle Colonne

Luc Ferrari/Colette Fellous

Chansons pour le corps : Les Yeux

(Album : "Chansons pour le corps / Et si tout entière maintenant")

Elise Caron & Anne Sée, voix

Nouvel Orchestre Philharmonique

CD label MODE