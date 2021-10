Elise Caron, chanteuse et comédienne (1/5) : "L'univers du conte m’a beaucoup appris de la vie !"

Retour aux sources dans cette première émission : l'enfance près de Colombes dans un milieu sensible à la musique. Elle chante dans les chorales de sa mère, écoute dans le salon familial les musiques du père (Bartok, Berg, Webern, Bobby Lapointe) et aussi celles des frères (pop, chanson...).

Elle pianote... et suit les classes d'horaires aménagées en musique. A 10 ans elle entre au conservatoire de Rouen en classe de flûte. Puis ce sera le chant et l'art dramatique. Elle aime à la fois jouer la comédie et chanter. Son grand-père maternel, conteur né, la sensibilise très tôt à l'univers du conte ; sa poétique et sa dimension initiatique...

"L'univers du conte m’a beaucoup appris de la vie. J'y ai trouvé une ouverture vers un monde merveilleux et une forme de foi en la conscience morale, l'envie d'être bon, accueillant, respectueux : c'est mon credo !"

Programmation musicale

Elise Caron

Bonsoir (Chansons pour les petits oreilles)

Elise Caron, chant

Christine Chazelle, piano

CD Chant du Monde

Jean-Sébastien Bach

Suite n°1 en sol Majeur BWV.1007

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

CD Harmonia Mundi

Serge Gainsbourg/ Jean-Claude Vannier

Ah ! Melody (Histoire de Melody Nelson)

Serge Gainsbourg, chant

CD Mercury

Elise Caron

Le Dragon et le petit garçon (Chansons pour les petits oreilles)

Elise Caron, chant

Christine Chazelle, piano

CD Chant du Monde

Elise Caron

Sisyphe (Eurydice bis)

Elise Caron, chant

CD chant du Monde

Elise Caron

Vérifier (Happy Colapse)

Elise Caron et Edouard Perraud

CD Quark Records

Jean Remy Guedon

Les Supplices (Sade Songs)

Jean Remy Guedon, Jean-Pierre Arnaud, Elise Caron et Nicolas Fargeix

CD Chant du Monde

Elise Caron

J'aime pas la guerre (Chansons pour les petits oreilles)

Elise Caron, chant

Christine Chazelle, piano

CD Chant du Monde