Elisabeth Leonskaja (4/5) : "Je n'ai jamais regretté ma décision de partir"

En 1978, Elisabeth Leonskaja quitte l'Union Soviétique et s'installe à Vienne, où elle vit toujours actuellement. "Je n'avais pas de famille, rien ne me retenait, j'étais comme une barque dans l'océan." Elle revient aussi sur le lien très fort qu'elle a tissé avec l'oeuvre de Franz Schubert.

Programme musical

Sergueï Rachmaninov, Prélude pour piano en mi bémol majeur op. 23 n° 6

Elisabeth Leonskaja (piano)

Easonus EAS29330

Sergueï Rachmaninov / Leonard Rose, Vocalise en mi mineur op. 34 n° 14 (arrangement pour violoncelle et piano)

Heinrich Schiff (violoncelle) & Elisabeth Leonskaja (piano)

Neos NEOS 21619

Franz Schubert, Fantaisie pour piano en Ut majeur op. 15 D 760 - 4. Allegro

Elisabeth Leonskaja (piano)

Easonus EAS29342

Franz Schubert, Sonate n° 21 en si bémol majeur D 960 - Molto moderato ; Allegro ma non troppo

Sviatoslav Richter (piano)

AS Disc AS 344

Dmitri Chostakovitch, Trio avec piano n° 2 en mi mineur op. 67 : Allegro con brio

Quatuor Borodine

Teldec 3984 23449 2

L'agenda d'Elisabeth Leonskaja

Elisabeth Leonskaja donne une série de deux concerts à Paris jeudi 30 janvier et vendredi 31 janvier au Théâtre des Champs-Elysées, dans le cadre d'un "Cycle Schubert" : au programme les Trios avec piano n° 1 et 2, ainsi que des Quintettes avec piano de Franz Schubert.