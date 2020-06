Elisabeth Leonskaja (3/5) : "Sviatoslav Richter vivait uniquement pour la musique, sans penser à rien d'autre"

"Quand il travaillait, Sviatoslav Richter s'enfermait dans sa chambre et jouait très lentement, et presque silencieusement. C'est une approche complètement différente de celle des jeunes, qui jouent le morceau plusieurs fois et avec le plus d'énergie possible. J'ai compris à cette époque que c'est du silence que naît la musique. Comme tout le reste d'ailleurs.

Elisabeth Leonskaja