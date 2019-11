Éliane Radigue (3/5) : "C'était une période particulièrement intense à New York"

Lors d'un second séjour aux Etats-Unis en 1970, Eliane Radigue partage un studio à l'Université de New York avec Laurie Spiegel et Rhys Chatham, où elle compose sa toute première oeuvre électronique, Chry-ptus (1971).

Programme musical

Éliane Radigue, Number 17 (1970)

Disque : Eliane Radigue - OPUS 17 (2013)

Alga Marghen

James Tenney, Analog #1 (Noise Study) (1961)

Disque : James Tenney - Selected Works : 1961-1969

Artifact Recordings

Éliane Radigue, Chry-ptus (1971)

Disque : Eliane Radigue - Œuvres électroniques (2018)

INA GRM

Éliane Radigue, Arthesis (1973)

Disque : Eliane Radigue - Œuvres électroniques (2018)

INA GRM