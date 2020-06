Éliane Radigue (3/5) : "C'était une période particulièrement intense à New York"

A partir du début des années 60, lors d'un séjour d'un an à New York avec Arman et leurs enfants, la compositrice Eliane Radigue découvre la scène artistique américaine. Elle rencontre John Cage, Philip Glass, Steve Reich, Morton Subotnik...

La compositrice Eliane Radigue photographiée le 6 avril 1971 à New York (Cultural Center - Columbus Circle, © Yves Arman