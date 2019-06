Donatienne Michel-Dansac (2/5) : "Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on me raconte une histoire"

La chanteuse Donatienne Michel Dansac évoque son parcours personnel et musical avec Anne Montaron

Programme musical

Georges Aperghis / Olivier Cadiot, Six Tourbillons

Donatienne Michel Dansac (voix)

Umlaut Records

Georges Bizet, Carmen - "Avec le garde montante" (chœur des gamins)

La Lauzeta (chœur d'enfants), Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson

EMI Classics

Richard Rodgers / Oscar Hammerstein, The Sound of Music - "The Lonely Goatherd"

Donatienne Michel-Dansac (soprano), Maîtrise de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Enregistrement Radio France

Gaetano Donizetti, Il campanello di notte - Toast : "Mesci, Mesci"

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Vienne, Gary Bertini (direction)

Sony Classical

Jean Sibelius, Rosenlied op. 50

Anne Sofie von Otter (voix), Bengt Forsberg, piano

BIS

Frédéric Chopin, Ballade pour piano n° 2 op. 38

Samson François (piano)

EMI Classics (1954)

Claude Debussy, Romance(Le Silence ineffable de l’Heure)

Orchestre du CNSM de Paris, PAscal Rophé (direction)

Travaux d’orchestration des élèves du conservatoire / Archive privée de Donatienne Michel Dansac (1987)

Cathy Berberian, Stripsody

Album : The many Voices of Cathy Berberian

Wergo (1970)

Jean-Sébastien Bach, Prélude en mi mineur BWV 853

Anne Queffelec (piano)

Mirare 201