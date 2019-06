Donatienne Michel-Dansac (1/5) : "Ma mère revenait de loin et avait un énorme besoin de délicatesse"

La chanteuse Donatienne Michel Dansac évoque son parcours personnel et musical avec Anne Montaron

Programme musical

Marc Olivier Dupin, La première fois que je suis née (sur un texte de Vincent Cuvellier)

Donatienne Michel Dansac (soprano), Orchestre National d’Île de France, Jean-Françoise Verdier (direction)

Gallimard Jeunesse

Camille Saint-Saëns, Valse nonchalante

Bertrand Chamayou (piano)

Erato

John Lennon / Paul McCartney, Yesterday

Donatienne Michel-Dansac (soprano), Ensemble Sillages : Vincent Leterme (piano), Sophie Deshayes (flûte), Jean-Marc Fessard (clarinette), Hélène Colombotti (percussions), Christophe Saunière (harpe), Gilles Deliège (alto), Séverine Ballon (violoncelle)

Enr. 10 juin 2013 (Paris, Cité de la Musique)

Enregistrement Radio France

Scott Joplin, A Picture of Her Face

Donatienne Michel-Dansac (voix) et son amie Jacqueline Dona (piano)

Archive privée de 1977

La tribune des Critiques de disques (archive radio) : Armand Panigel, Antoine Goléa, Jacques Bourgeois

Archive INA

Charles Mingus, Haïtian fight song (1957)

The Charles Mingus Jazz workshop

Album The Clown / Atlantic

Alain Romans, musique pour Les Vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati

Audivis France

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 21 en ut majeur K. 467 - II. Andante

Maria Joao Pires (piano), Orchestre de la fondation Gulbenkian de Lisbonne, Theodor Guschlbauer (direction)

Musical Heritage Society MHS 3737