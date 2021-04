Dominique Visse (3/5) : "Alfred Deller était un grand poète"

Troisième volet de nos entretiens avec le contreténor Dominique Visse.

Programme musical

Edin Karamazov, Fantasy

Deutsche Grammophon 172 3119

John Blow, Ode on the death of Mr Henry Purcell :-Beauty in eclipsa

James Bowman, René Jacobs & Gustav Leonhardt

RCA GD 71962

Tobias Hume, Good again pour lyra viole

Jordi Savall

Alia Vox AV 9803

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Orlando Gibbons, O my love, how comely now

Alfred Deller (haute-contre) en 1971 :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Claudin de Sermisy, Jouissance vous donnerai

Ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette (direction)

Calliope CAL 9293

Marc-Antoine Charpentier, Filius prodigus H 399

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMA195066

Marc-Antoine Charpentier, Les Arts Florissans - Scène 2 : "Quel bruit épouvantable" (Entrée des furies)

Dominique Visse, Michel Laplénie, Guillemette Laurens, Agnès Mellon, Jill Feldmann, Les Arts Florissants (direction)

Harmonia Mundi HMA 1901316/18

Guillaume Dufay, Se la face ay pale Dominique Visse, Capella de la Torre, Katharina Bauml (direction)CC72544

Georg Philipp Telemann, Fantaisie n°1 en La Maj TWV 40 : 2 : Allegro - pour flûte à bec

Maurice Steger

Claves CD 50-2208

Marc-Antoine Charpentier, Le mariage forcé ou La comtesse d'Escarbagnas : Intermède

Philippe Cantor, Michel Laplénie & Dominique Visse, avec Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMA 1901095