Dominique Merlet, "La Galerie des Maîtres" (2/5)

Le pianiste Dominique Merlet évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Philippe Cassard.

Programmation musicale

♫ Roger-Ducasse

Etude n°3

Dominique Merlet, piano

Mandala 5011 (2000)

♫ Roger-Ducasse

Sarabande

NBC Orchestra

Arturo Toscanini, direction

Urania 22107 (1946)

♫ Roger-Ducasse

Etude pour les sixtes

Dominique Merlet, piano

Mandala 5011 (2000)

♫ Gabriel Fauré

Extrait de Thème et Variations op.73

Jean Doyen, piano

Erato 4509962220-2 (1970)

♫ Claude Debussy

Reflets dans l'eau (Images livre 1)

Walter Gieseking, piano

EMI 72435658552 (1954)

♫ Gabriel Fauré

Agnus Dei, extrait du Requiem

BBC Symphony Orchestra and Choirs

Nadia Boulanger, direction

BBC Legends (1968)

♫ Maurice Emmanuel

Sonate en trio op.11 pour piano, flûte et clarinette, adagio

René le Roy, flûte

Ulysse Delécluse, clarinette

Yvonne Lefébure, piano

FYDUSOLEIL 342 (1954)

♫ Bela Bartok

Final de la Sonate pour 2 pianos et percussions

Dominique Merlet et Anne-Marie de la Lavilleon, pianos

Jean-Pierre Jacquillat et Philippe Sagnier, percussions

Enregistrement vinyl réalisé en 1957

CNC1013