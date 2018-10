Claire Désert (4/5) : "Ce qui a été déterminant pour moi, ce sont les rencontres"

La pianiste Claire Désert évoque son parcours personnel et musical avec Jean-Baptiste Urbain.

Programme musical

Béla Bartok, Sonate pour deux pianos et percussions - 3. Allegro non troppo

Claire Désert et Emmanuel Strosser (pianos), Florent Jodelet et Jean Guillaume Cattin (percussions)

Enreigstré à Radio France le 1/03/1996

Archive INA / n° de notice : 00099660

Johannes Brahms, Quatuor avec piano n°3 op 60 3. Andante

Quatuor Kandinsky

Enregistré à la Roque d’Anthéron le 19/08/1990 - Archive INA / n° de notice : 00513652

Robert Schumann, Huit novelettes pour piano op 21 : 4. Novelette en ré majeur

Claire Désert, piano /

Fnac Alpha 592265

Ludwig van Beethoven, Sonate pour piano n° 17 en ré mineur op 31- 1. Largo-Allegro & 3. Allegretto

Claire Désert (piano)

Enregistré au Festival Radio France et Montpellier Languedoc Roussillon le 25 juillet 1990

Archive INA / n° de notice : 00464942

Gioacchino Rossini, Ouverture de Guillame Tell pour deux pianos à 8 mains

Claire Désert, Emmanuel Strosser, Célia Oneto Bensaid, Théodore Lambert

Enregistré à la Roque d’Anthéron le 15 août 2014

Archive INA / n° de notice : R5987141_001

Richard Wagner, Élégie en la bémol majeur WWV 93 pour piano

Claire Désert (piano)

Mirare MIR382

Robert Schumann, Andante et variations pour 2 pianos, cor et deux violoncelles

Claire Désert et Emmanuel Strosser (pianos), Hervé Joulain (cor), Roland Pidoux et Henri Demarquette (violoncelles)

Enregistré à la Folle journée de Nantes le 31 janvier 2004

Archive INA / n° de notice : 01900219

Actualités :