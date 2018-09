Christoph von Dohnanyi (2/5) : « Devenir chef d’orchestre a été une décision très facile pour moi »

De retour en Europe, il est engagé comme co-répétiteur de Georg Solti à l’Opéra de Francfort et commence à diriger le répertoire de Richard Strauss.

Le chef d'orchestre Christoph von Dohnanyi évoque son parcours personnel et musical avec Corinne Schneider. Traductrice : Beate Renner

Programme musical

Richard Strauss, Don Juan op. 20

Orchestre Philharmonique de Vienne, Christoph von Dohnanyi (dir.)

Decca 430508-2 (1992)

Richard Strauss, Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28

Philharmonia Orchestra de Londres, Christoph Dohnanyi (dir.)

Signum SIGCD148 (2009)

Richard Strauss, Salomé op. 54 : Danse de Salomé

Enregistrement de 1962

Orchestre Philharmonique de Vienne, Georg Solti (dir.)

Decca 414414-2 (1985)

Ernö Dohnanyi, Concerto pour piano n° 1 en mi mineur op. 5 - III. Vivace. Tranquillo

Howard Shelley, piano, Orchestre Philharmonbique de la BBC, Matthias Bamert (dir.)

Chandos CHAN 9649 (2002)

Gustav Mahler, Das Lied von der Erde - I. DasTrinkliedvon der Erde

James King, ténor, Orchestre Philharmonique de Vienne, Leonard Bernstein (dir.)

Deutsche Grammophon (2005)

Luciano Berio, Sinfonia - III. In ruhig fliessender Bewegung

The Swingle Singers, Orchestre Philharmonic de New York, Luciano Berio (dir.)

Enregistrement de 1968

CBS 61079