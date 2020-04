Christoph Eschenbach (5/5) : « Je n’aime pas beaucoup mes premiers Mozart »

Pourquoi Christoph Eschenbach n’aime-t-il plus ses premiers disques Mozart ? N'est-ce pas dans la musique de chambre qu’il est le plus heureux ? Ses duos avec Fischer-Dieskau, Goerne, Fleming… Dans ce dernier volet de nos entretiens, il regarde en arrière et fait le point sur 60 ans de carrière.

Le pianiste et chef d'orchestre Christoph Eschenbach à Hambourg, © Getty / Getty / Klar/ullstein bild