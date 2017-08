Christina Pluhar, "Avec la musique ancienne, j'ai découvert la liberté..." (1/5)

Nous avons créé un "son" reconnaissable, c'est notre spécificité. Les Beatles aussi avaient un son reconnaissable, qui n'aurait pas été le même si la moitié de ses membres avaient également joué chez les Rolling Stones ! (Christina Pluhar pour Culturebox, 2015)

La directrice musicale de L’Arpeggiata Christina Pluhar évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Programmation musicale

♫ Claudio Monteverdi

Ballo

L’Arpeggiata, dir.Christina Pluhar

Virgin Classics 50999236114000 (2007/2008)

♫ Joseph Haydn

Orlando paladino

Sinfonia

Concentus Musicus Wien, dir.Nicolaus Harnoncourt

Deutsche Harmonia Mundi 82876 73370 (2005)

♫ Gaspar Sanz

Jácaras II

Hopkinson Smith, luth

Astrée E 8576 (1995)

♫ Giovanni Girolamo Kapsberger

Passacaglia (Improvisation)

Eero Palviainen et Cezar Mateus, luth

Alpha 012 (2000)

♫ Jacques Martin Hotteterre

Suite en sol majeur op.2 n°3

Gigue "L’Italienne"

Frans Brüggen, flûte à bec

Wieland Kuijken, viole de gambe

Gustav Leonhardt, clavecin

RCA RL 30 854 (1976)

♫ Marin Marais

Suite d’un goût étranger

"Le Labyrinthe"

Jordi Savall, basse de viole

Ton Koopman, clavecin

Hopkinson Smith, guitare baroque

Alia Vox AVSA 9872A/E (1977)

♫ Adrian Le Roy

Branle simple - Le branle précédent plus diminue - Branle gay

Paul O’Dette, luth

Astrée E 7776 (1982)

♫ Anthony Holborne

As it fell on a Holly Eve

Hopkinson Smith, luth

Naïve E8940 (2015)

♫ Andrea Falconiero

Folias

L’Arpeggiata, dir.Christina Pluhar

Alpha 512 (2003/2004)