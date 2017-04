Christa Ludwig, "Pendant 50 ans, je n'ai pensé qu'à mes cordes vocales, jour et nuit!..." (5/5)

Il faut toujours avoir quelqu'un à ses côtés qui vous répète : essaye ça, un peu plus clair, un peu plus doux, un peu plus sombre, cherche les couleurs, fixe ta propre palette, et sois heureux, heureux, de le faire. Il faut uniquement penser au chant, oublier tout, s'extraire de la réalité, être en même temps le son et le mot, n'être qu'expression. (Christa Ludwig pour le site internet Altamusica 2002)

La mezzo-soprano Christa Ludwig évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Programmation musicale

♫Richard Strauss

Ariadne auf Naxos

"Es gibt ein Reich"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Wiener Philharmoniker, dir.Karl Böhm

Orfeo C 365 941 B (Festival de Salzbourg, 26 juillet 1964)

♫Christoph Willibald Gluck

Iphigenie in Aulis

Acte I - "Ist das denn wahr, was sie sagt - So ist es denn wahr"

James King, ténor

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Wiener Philharmoniker, dir.Karl Böhm

Orfeo C 365 941 B (Festival de Salzbourg, 3 août 1962)

♫Johannes Brahms

8 Zigeunerlieder

"Röslein dreie"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Gerald Moore, piano

EMI Classics CMS 7 64074 2 (1959)

♫Hugo Wolf

"Auf einer Wanderung"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Gerald Moore, piano

EMI Classics CMS 7 64074 2 (1957)

♫Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn

"Rheinlegendchen"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Erik Werba, piano

Orfeo C 331 931 B (Festival de Salzbourg, 10 août 1963)

♫Richard Strauss

Elektra

"Was willst du ? Seht doch, dort !"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Heinrich Hollreiser

Orfeo C 758 083 D (Opéra de Vienne, 14 décembre 1994)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Acte I - "Ah che tutta in un momento"

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Wiener Philharmoniker, dir.Karl Böhm

Arkadia CDMP 455 (Festival de Salzbourg, 8 août 1962)

♫Johann Sebastian Bach

Partita n°2 en ut mineur BWV 826

Sarabande

Glenn Gould, piano

Sony Classical SM2K 52 597 (1959)