Christa Ludwig, "Chez Bernstein, tout le corps était musique..." (4/5)

Il faut toujours avoir quelqu'un à ses côtés qui vous répète : essaye ça, un peu plus clair, un peu plus doux, un peu plus sombre, cherche les couleurs, fixe ta propre palette, et sois heureux, heureux, de le faire. Il faut uniquement penser au chant, oublier tout, s'extraire de la réalité, être en même temps le son et le mot, n'être qu'expression. (Christa Ludwig pour le site internet Altamusica 2002)