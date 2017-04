Christa Ludwig, "À Vienne, Irmgard Seefried me regardait comme une petite oie de province!" (2/5)

Il faut toujours avoir quelqu'un à ses côtés qui vous répète : essaye ça, un peu plus clair, un peu plus doux, un peu plus sombre, cherche les couleurs, fixe ta propre palette, et sois heureux, heureux, de le faire. Il faut uniquement penser au chant, oublier tout, s'extraire de la réalité, être en même temps le son et le mot, n'être qu'expression.(Christa Ludwig pour le site internet Altamusica 2002)

La mezzo-soprano Christa Ludwig évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Programmation musicale

♫Johannes Brahms

Das Mädchen spricht, op.107 n°3

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Gerald Moore, piano

EMI Classics CMS 7 64074 2 (1969)

♫Luigi Nono

Memento, Romance de la guardia civil española

(Epitaffio n°3 per Federico Garcia Lorca)

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Sinfonie Orchester des Norddeutsche Rundfunk, dir.Bruno Maderna

Arkadia CDMAD 027.1 (Hambourg, 16 février 1952)

♫Johann Strauss

Die Fledermaus

Acte II - "Ein Souper heut’ uns winkt"

WDR Rundfunkchor

WDR Rundfunkorchester Köln, dir.Franz Marzalek

Archipel Records ARPCD 0526 (1959)

♫Richard Strauss

Der Rosenkavalier

Acte I - "Wie du warst ! Wie du bist !"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Philharmonia Orchestra, dir.Herbert von Karajan

EMI CDS 7493542 (1956)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte I - "Non so più cosa son, cosa faccio"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Karl Böhm

Orfeo C 758 083 D (Festival de Salzbourg, 30 juillet 1957)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte II - "Voi che sapete"

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Karl Böhm

Orfeo C 758 083 D (Festival de Salzbourg, 30 juillet 1957)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Acte II - "Prenderò quel brunettino"

Irmgard Seefried, soprano

Christa Ludwig, mezzo-soprano

Orchester der Wiener Staatsoper, dir.Karl Böhm

Orfeo C 365 941 B (Festival de Salzbourg, 9 août 1959)